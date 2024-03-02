Весняний друкований випуск Vogue Ukraine Edition містить масштабний фотоесей британського фотографа Бретта Ллойда — Ukraine Today.

Ллойд вже вдруге відвідує Україну під час війни. Фотограф був у Києві, Харкові, біля лінії фронту у Костянтинівці, біля Купʼянська та Торецька.

Герої світлин Бретта — чинні та майбутні військові, ветерани, медики, сільські священники, студенти й актори столичного Театру Франка.

“Посеред усього лиха війни я зустрів стільки добрих і талановитих людей, — коментує Ллойд. — Це неймовірно — яке насичене та бурхливе життя в Україні. Я хочу, щоб міжнародна аудиторія це побачила”.

Vogue Ukraine присвятили весняний випуск людям та справам, які надихають.