Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що найбільше вибухонебезпечних предметів вилучено у Харківській області – 2983 одиниць.

Загалом від початку широкомасштабної агресії Росії підрозділами Держспецтрансслужби України виявлено, вилучено і знешкоджено 145574 вибухонебезпечних предметів.

Розміновано (перевірено) територію площею 86149,57 гектарів, у тому числі:

  • Акваторії – 23,48 га
  • Автомобільних доріг – 881,66 км
  • Залізничних колій – 2513,83 км
  • Лінії електромереж – 468,63 км
  • Газогонів – 51,87 км
  • Територій житлового призначення – 341,12 га

Працівники Держспецтрансслужби звертаються до мешканців деокупованих територій з проханням не виходити в поля, ліси, лісосмуги, на водойми, а також не з’їжджайте з доріг на узбіччя, оскільки це небезпечно.

“Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101!”, – йдеться у повідомленні.