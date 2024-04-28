Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що найбільше вибухонебезпечних предметів вилучено у Харківській області – 2983 одиниць.
Загалом від початку широкомасштабної агресії Росії підрозділами Держспецтрансслужби України виявлено, вилучено і знешкоджено 145574 вибухонебезпечних предметів.
Розміновано (перевірено) територію площею 86149,57 гектарів, у тому числі:
- Акваторії – 23,48 га
- Автомобільних доріг – 881,66 км
- Залізничних колій – 2513,83 км
- Лінії електромереж – 468,63 км
- Газогонів – 51,87 км
- Територій житлового призначення – 341,12 га
Працівники Держспецтрансслужби звертаються до мешканців деокупованих територій з проханням не виходити в поля, ліси, лісосмуги, на водойми, а також не з’їжджайте з доріг на узбіччя, оскільки це небезпечно.
“Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101!”, – йдеться у повідомленні.
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