Від початку тижня з 22 по 28 квітня саперні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 4140 вибухонебезпечних предметів. Також працівники спецслужби розмінували територію площею 3430,74 га.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що найбільше вибухонебезпечних предметів вилучено у Харківській області – 2983 одиниць.

Загалом від початку широкомасштабної агресії Росії підрозділами Держспецтрансслужби України виявлено, вилучено і знешкоджено 145574 вибухонебезпечних предметів.

Розміновано (перевірено) територію площею 86149,57 гектарів, у тому числі:

Акваторії – 23,48 га

Автомобільних доріг – 881,66 км

Залізничних колій – 2513,83 км

Лінії електромереж – 468,63 км

Газогонів – 51,87 км

Територій житлового призначення – 341,12 га

Працівники Держспецтрансслужби звертаються до мешканців деокупованих територій з проханням не виходити в поля, ліси, лісосмуги, на водойми, а також не з’їжджайте з доріг на узбіччя, оскільки це небезпечно.

“Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101!”, – йдеться у повідомленні.