Про це пише “Суспільне Миколаїв”.
Зазначається, що російські дрони тричі поцілили у комплекс, в якому проживали цивільні постояльці. Серед них не було жодного військового.
“Персонал та туристи, встигли спуститися в укриття. Я вийшов у двір, подивитися, що тут відбувається. Чую, дрон летить, і прямо сюди”, — каже один з очевидців атаки дронів на місто.
На атаку безпілотників на Миколаїв відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич.
“Люди, які наводять зброю на місто, не дуже розбираються, хто військовий, а хто ні”, — написав він.
За інформацією начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, під час цієї атаки було також пошкоджено будівлю дитячої спортивної школи на березі ріки.
- Атака на Миколаїв і громади. Пошкоджено інфраструктуру
- Відомо, які дрони застосував ворог під час атаки вночі
- Нічна атака дронів на Росії. Пошкоджена енергетична інфраструктура у трьох областях РФ