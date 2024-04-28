У миколаївському готелі "Optima Рівер Миколаїв" на момент атаки "шахедів" перебували 32 людини — персонал та туристи. На щастя, вони встигли спуститися в укриття.

Про це пише “Суспільне Миколаїв”.

Зазначається, що російські дрони тричі поцілили у комплекс, в якому проживали цивільні постояльці. Серед них не було жодного військового.

“Персонал та туристи, встигли спуститися в укриття. Я вийшов у двір, подивитися, що тут відбувається. Чую, дрон летить, і прямо сюди”, — каже один з очевидців атаки дронів на місто.

На атаку безпілотників на Миколаїв відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич.

“Люди, які наводять зброю на місто, не дуже розбираються, хто військовий, а хто ні”, — написав він.

За інформацією начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, під час цієї атаки було також пошкоджено будівлю дитячої спортивної школи на березі ріки.