У неділю, 28 квітня, відбулося чергове засідання історико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради, на якому погодили рішення щодо встановлення на Алеї ВМС України у парку Перемоги погруддя Героя України Віталія Скакуна.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

“З’явилась інформація про те що Одеса відмовилася встановлювати погруддя Героя України Віталія Скакуна, який підірвав разом із собою Генічеський міст на початку повномасштабного вторгнення. Це неправда. Комісія підтримала таке рішення. Тобто схвалила встановлення погруддя”, — йдеться у повідомленні нардепа.

Разом з тим він зауважив, що комісія запропонувала погруддям Віталія Скакуна почати Велику алею героїв у місті Одеса, замість пропонованого місця у парку Перемоги.

“Тож давайте не будемо шукати зраду, де її немає. Одеса пам’ятає та шанує своїх героїв”, — наголосив Гончаренко.

Раніше, цього ж дня, колишній перший заступник голови Національної поліції України, а нині офіцер ЗСУ, В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що історико-топонімічна комісія відмовила у встановленні на Алеї ВМС України у парку Перемоги в Одесі погруддя Героя України Віталія Скакуна, сапера 137 ОБМП 35 бригади ім. М. Остроградського” за клопотанням командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи.

“На жаль, ані подвиг Героя, ані розуміння значущості для майбутніх поколінь, ані виступи / аргументи військових моряків вельмишановних “членів” комісії не вразили і тому ВІДМОВЛЕНО. Зауважу, що власне погруддя з білого мармуру за кошти волонтерів та небайдужих простих людей уже виготовлено”, — зазначив Аброськін.

У дописі Аброськін нагадав, що Віталій Скакун був морським піхотинцем, який підірвав себе та міст, щоб зупинити навалу російських окупантів.