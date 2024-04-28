Однак на фронт ця техніка, ймовірно, потрапить лише восени, після комплексного навчання екіпажів з керування та обслуговування цієї техніки.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

Зазначається, що нещодавно виготовлені бронетранспортери ACSV були частиною військової підтримки в розмірі 650 млн доларів, обіцяної під час візиту до Оттави президента України Володимира Зеленського восени минулого року. Загалом Україна має отримати від Канади 50 бронетранспортерів ACSV.

Навчання на канадських бронетранспортерах буде відбуватися в Німеччині, звідки техніка і підготовлені екіпажі будуть переміщуватися до України.

Також, за словами Блера, у липні будуть поставлені Україні десять багатоцільових човнів від Zodiac Hurricane Technologies, обіцяних у січні.

Коментарі міністра оборони Канади прозвучали через тиждень після того, як провідна українська політикиня (Олександра Устінова, голова спеціальної парламентської комісії України з питань озброєнь і боєприпасів, – ред.) зустрілася з Блером і низкою канадських законодавців і благала надати більше броньованих машин.

За словами Устинової, Україна зацікавлена ​​навіть у бронетехніці, яку канадські військові планують списати, незалежно від її стану.

“Українці готові взяти навіть мотлох, розібрати його і зробити з трьох машин одну. Це те, що може захистити наших солдатів”, – сказала Устинова CBC News минулого тижня.