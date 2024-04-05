Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.
Обмеження постачання електрики будуть застосовані у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. Проте обсяг обмежень буде меншим, ніж вчора, 4 квітня.
“Причина застосування обмежень залишається тією ж самою: відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.
Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції”, — додали в повідомленні.
У цих регіонах компанія “Обленерго” розподілить наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів, щоб перерви в енергопостачанні були менш тривалими.
Крім того, продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.
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