Саме п’ятого квітня 1710 року у молдовському місті Бендери між гетьманом Пилипом Орликом та козацькою старшиною Запорізької Січі був укладений договір під назвою “Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького”, який увійшов до історії як Конституція Пилипа Орлика.

Історичне значення цього документу полягає у тому, що ним вперше проголошувалась незалежність України, а також юридично було зафіксоване створення першої в Європі демократичної держави зі справжнім народовладдям.

Зокрема, в Конституції Пилипа Орлика були прописані основи демократії та правосуддя, антикорупційні та соціальні засади тощо.

Зі скороченою електронною версією “Конституції Пилипа Орлика” можна ознайомитися на сайті Центрального державного історичного архіву України.

Зараз Конституція зберігається у Швеції, але у 2021 році її привозили в Україну з нагоди святкування 30-ліття Незалежності України. Тоді документ можна було побачити на Виставці у Софійському соборі.