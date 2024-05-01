Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов конфіскував на потреби ГУР Міністерства Оборони 600 тис. доларів. Гроші належали оточенню засудженого до позбавлення волі колишнього депутата ВР Олександра Онищенка.

Про це в інтервʼю Українським Новинам розповіла суддя Вищого антикорупційного суду Леся Федорак.

“Слід також зазначити, що в частині згаданих 600 000 доларів США вирок не підлягатиме примусовому виконанню, оскільки ще під час розгляду Суд ухвалив рішення про скасування арешту з коштів та вони вже вилучені у власність держави відповідно до наказу начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України № 81 від 19.06.2023 “Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану”, – розповіла суддя.

Відомо, що дані кошти вилучили під час обшуку ПАТ “БТА Банк” у 2016 році у з індивідуального банківського сейфа, яким користувався колишній помічник Онищенка Шаманський.

Чоловік був помічником-консультантом Онищенка як народного депутата. А також був засновником ТОВ “Карпатнадраінвест”, яке використовувалось у схемі заволодіння майном ПАТ “Укргазвидобування”. Також з 2012 року Шаманський був керівником Благодійної організації Олександра Онищенка «Родина».

Судом було встановлено, що у Шиманського не було законних джерел отримання таких коштів, адже він не надав даних на підтвердження законного джерела їх походження.

На підставі всіх обставин суд дійшов висновку, що така велика сума грошей була отримана від вчинення кримінальних правопорушень Онищенком.