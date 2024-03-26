Трамп виграв в Апеляційному суді клопотання про зниження суми застави для оскарження рішення у справі про шахрайство в Нью-Йорку.

Про це повідомляє NBC News.

«Я дуже поважаю рішення Апеляційного суду і внесу 175 млн доларів готівкою, облігаціями, заставою або чим завгодно, що потрібно, – дуже швидко, протягом 10 днів, і я дякую апеляційному суду за оперативні дії», – зазначив Трамп журналістам після виходу з зали суду в Нью-Йорку.

Суд також призупинив дію рішення, яке забороняло Трампу обіймати керівні посади в штаті.

У понеділок, день винесення рішення Апеляційного суду, збігав термін сплати призначеної суми. Як відомо, у лютому суд Нью-Йорка зобов’язав Трампа виплатити 454,2 млн доларів у справі про шахрайське завищення вартості його активів.