Про це розповів Суспільному директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Він зазначив, що наразі неможливо визначити чіткі строки щодо відновлення:

«Ми вже розуміємо, що ДніпроГЕС виведена на довгий час… Це будуть потрібні роки, це не дні й не місяці. Тому що більше шести ракет тільки прилетіло саме в ГЕС-2.

Також був пошкоджений мостовий перехід, підкранові балки, де знаходяться затвори», — пояснив він.