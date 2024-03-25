Про це розповів Суспільному директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Він зазначив, що наразі неможливо визначити чіткі строки щодо відновлення:

«Ми вже розуміємо, що ДніпроГЕС виведена на довгий час… Це будуть потрібні роки, це не дні й не місяці. Тому що більше шести ракет тільки прилетіло саме в ГЕС-2.

Також був пошкоджений мостовий перехід, підкранові балки, де знаходяться затвори», — пояснив він.

Окрім машинного залу, руйнувань зазнали й інші споруди, однак конструкція греблі залишилась цілою, додав гендиректор.

Нагадаємо,  22 березня армія РФ завдала вісім ударів по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Наразі, небезпеки для громадян немає. Об’єкт виведений з ладу.

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