Про це розповів Суспільному директор Укргідроенерго Ігор Сирота.
Він зазначив, що наразі неможливо визначити чіткі строки щодо відновлення:
«Ми вже розуміємо, що ДніпроГЕС виведена на довгий час… Це будуть потрібні роки, це не дні й не місяці. Тому що більше шести ракет тільки прилетіло саме в ГЕС-2.
Також був пошкоджений мостовий перехід, підкранові балки, де знаходяться затвори», — пояснив він.
Окрім машинного залу, руйнувань зазнали й інші споруди, однак конструкція греблі залишилась цілою, додав гендиректор.
Нагадаємо, 22 березня армія РФ завдала вісім ударів по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Наразі, небезпеки для громадян немає. Об’єкт виведений з ладу.