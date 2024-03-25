Таку заяву зробив міністр розвитку та технологій Польщі, Кшиштоф Гетьман, на Radio Lublin.
Основна увага спрямована на пшеницю та кукурудзу.
“У зв’язку з надлишком пшениці та кукурудзи за продане зерно також заплановані дотації. Люблінське воєводство, люблінські фермери будуть одними з перших, хто отримає такі дотації.
Звичайно, необхідно буде мати рахунки-фактури. Хотів би також підкреслити, що в тому, що стосується зернових, ми сподіваємося — бо це також те, про що ми говорили з українською стороною, — що після 1 квітня практично припиниться навіть транзит, насамперед кукурудзи і пшениці”, — зазначив Гетьман.
Фермери з Люблінського воєводства будуть серед перших, хто отримає таку підтримку.
Відзначено, що для отримання дотацій будуть потрібні відповідні рахунки-фактури.
Зазначається, що уряд Польщі реалізував багато вимог фермерів, зокрема це заклики щодо Європейського зеленого курсу. Скасували зобов’язання про 4% земель під паром, обмеження на пестициди та санкції для малих фермерських господарств.
Нагадуємо, що 9 березня польські фермери анонсували протест.
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