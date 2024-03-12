Нафтопереробний завод “Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез” (НОРСІ) у місті Кстово Нижегородської області РФ має проблеми після нічної атаки безпілотників. З ладу вийшла первинна установка перероблення нафти АВТ-6, потужність якої становить близько половини від перероблення всього підприємства.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в галузі.
“Джерела в галузі повідомили Reuters на умовах анонімності, що в результаті атаки було пошкоджено головну установку перегонки нафти (АВТ-6) на НОРСІ, а це означає, що щонайменше половина виробництва на заводі зупинена. Лукойл відмовився від коментарів”, — пише агенція.
За даними галузевих джерел, НОРСІ переробляє близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.
Він також переробляє близько 4,9 млн тонн бензину, що становить 11% від загального обсягу виробництва в Росії, 6,4% дизельного палива, 5,6% мазуту і 7,4% авіаційного палива в країні, згідно з даними галузевих джерел.
Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін опублікував фотографію пожежної машини біля НПЗ НОРСІ і повідомив, що екстрені служби працюють над гасінням пожежі.
“Об’єкт паливно-енергетичного комплексу був атакований безпілотними літальними апаратами”, — повідомив Нікітін у Telegram.
Як пишуть “Важные истории”, АВТ-6 забезпечувала близько 53% від переробки всього НПЗ. Завод “ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез” (НОРСІ) у Кстовській промзоні — четвертий за обсягом переробки в Росії.
“На нього припадає близько 11% всього бензину в країні, за рік НПЗ переробляє 16-17 млн тонн нафти. У 2023 році НОРСІ виробив 4,9 млн тонн бензину, 5,6 млн тонн дизеля, 2,3 млн тонн мазуту і 0,8 млн тонн авіагасу”, — пише видання.