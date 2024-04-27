Про це повідомило Міністерство енергетики.
Енергетичну інфраструктуру країни знову атакували ворог.
Атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Внаслідок атаки є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів було поранено начальника зміни. Повідомляють, що працівник отримав контузію. Наслідки атак уточнюються, робота над їх ліквідацією продовжується.
У ДТЕК повідомили, що російська армія атакувала чотири теплоелектростанції України. За попередніми даними, є постраждалі, їм надають необхідну допомогу.
“Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. У ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки”, — вказали фахівці.
Було зазначено, що з початку російського повномасштабного вторгнення теплоелектростанції були обстріляні понад 170 разів.
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