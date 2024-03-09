Президент США Джо Байден розкритикував зустріч кандидата в президенти Дональда Трампа з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Повідомляє Байден на передвиборчому мітингу, пише The Guardian

“Ви знаєте, з ким він зустрічається сьогодні в Мар-а-Лаго? З Орбаном з Угорщини, який чітко заявив, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури”.

Байден додав, що бачить майбутнє, “в якому ми захищаємо демократію, а не применшуємо її”.

Раніше Орбан провів зустріч з Трампом в американському штаті Флорида. Вони обговорили “широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни”.

Після зустрічі Орбан вкотре розхвалив Трампа, заявивши, що якби той повернувся до влади, “світ став би кращим”.