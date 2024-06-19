Якщо ви мрієте про бездоганну шкіру обличчя без декоративної косметики, то все у ваших руках. Засновниця бренду INSTYTUTUM і кандидатка медичних наук Наталія Деркач стверджує, що на 90% успіх догляду залежить від домашньої рутини. Слід тільки правильно підібрати професійну косметику.

Наприклад, для сяяння шкіри підійде крем-хайлайтер INSTYTUTUM, що містить вітамін C.

Особливості вітаміну С

У кремі C-Illuminating 3D-Moisturizer використовують специфічну форму вітаміну — THD. Що робить вітамін С у складі косметики:

висвітлює шкіру;

зменшує гіперпігментацію;

покращує еластичність.

Завдяки вітаміну можна подолати сухість шкіри. Попри специфічну форму вітамін моє основні функції аскорбінової кислоти. Вітамін С також виступає антиоксидантом, що висвітлює шкіру й підвищує її еластичність.

Як працює крем від INSTYTUTUM: огляд

Крем C-Illuminating 3D-Moisturizer забезпечує дивовижне сяйво й освіжає шкіру. Доглядовий засіб виконує одразу декілька функцій:

зміцнює шкіра та підтягує її;

розгладжує текстуру;

освітлює шкіру;

усуває пігментацію;

глибоко зволожує;

стабілізує шкірний бар’єр.

У формулі є мультимолекулярна гіалуронова кислота. Завдяки різній молекулярній масі частинок засіб швидко проникає у шкіру й створює захисну плівку на поверхні. Завдяки цьому випаровування вологи зменшується, шкіра відновлюється зсередини та має захист від ультрафіолетових променів і забруднень. За додаткове сяйво тут відповідають перламутрові мікрочастинки.

Крем-сяйво містить ще багато речовин, що в комплексі надають бездоганний результат. Наприклад, трипептид-1 коригує зморшки й покращує пружність, пробіотик відновлює й стабілізує шкірний бар’єр, а екстракт граната надає антивіковий ефект.

Ваша шкіра заслуговує на бездоганний вигляд. Допомогти в цьому може правильно підібрати професійна косметика. Тож крем-сяяння допоможе вам вирівняти тон і надасть природне сяйво. Його можна використовувати для щоденної рутини та як основу під макіяж.