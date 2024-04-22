Переробка на російських НПЗ впала до мінімуму за 11 місяців за даними видання Bloomberg.

Про це повідомляє Bloomberg.

Росія переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на добу в період 11-17 квітня, зазначив співрозмовник видання.

За розрахунками Bloomberg, це приблизно на 10 000 барелів за добу, або на 0,2%, нижче середнього показника за попередні сім днів.

Загалом у квітні російські нафтопереробні заводи переробляли в середньому близько 5,23 мільйона барелів за добу, що є близьким до найнижчого рівня з травня минулого року.

На початку цього року безпілотники вдарили по ключових російських нафтопереробних заводах, унаслідок чого вони частково або повністю зупинилися.