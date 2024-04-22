Про це повідомляє Bloomberg.
Росія переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на добу в період 11-17 квітня, зазначив співрозмовник видання.
За розрахунками Bloomberg, це приблизно на 10 000 барелів за добу, або на 0,2%, нижче середнього показника за попередні сім днів.
Загалом у квітні російські нафтопереробні заводи переробляли в середньому близько 5,23 мільйона барелів за добу, що є близьким до найнижчого рівня з травня минулого року.
На початку цього року безпілотники вдарили по ключових російських нафтопереробних заводах, унаслідок чого вони частково або повністю зупинилися.
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