У зв'язку з великими втратами техніки та особового складу військ РФ, Москва не змогла провести парад 9 травня так, як це робилось раніше, для демонстрації своєї військової потужності.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у соцмережі X.

Паради на честь Дня Перемоги були скасовані у 24 містах РФ, зокрема у прикордонних з Україною регіонах, через низький рівень безпеки. Москва також не мала можливості використати паради для показу своєї військової сили через значні втрати, понесені в Україні, зауважили у британській розвідці.

“Хоча льотний парад було відновлено, у ньому взяли участь дев’ять літаків СУ-30СМ та МіГ-29, а також шість штурмовиків СУ-25, московський парад був зменшений у масштабі, на ньому було представлено менше сучасної військової техніки порівняно з довоєнними парадами”, — йдеться у звіті.

За інформацією розвідки, у параді в Москві брали участь 30 підрозділів, більшість з яких складали військові академії, молодіжні та ветеранські групи, а також представники внутрішньої безпеки та рятувальної служби.

У загальній кількості 9000 учасників були курсанти, ветерани та військовослужбовці, що більше, ніж у 2023 році (8000), але менше, ніж у 2021 році (11000), коли парад відбувався перед початком війни в Україні.

“Попри те, що на виставці було представлено 61 військовий автомобіль, серед них не було ні важкої бронетехніки, ні гусеничних машин. Самотній церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, з якого традиційно розпочинається парад, був єдиним основним бойовим танком на параді. Це контрастує з московським парадом 2020 року, в якому брали участь 20 основних бойових танків”, — зазначають у британській розвідці.