Протягом наступних двох місяців рівень втрат серед російської військових знову зросте, оскільки вони відновлять цілеспрямовані наступальні операції на сході України. Це матиме довгострокові наслідки для армії РФ у майбутньому.

Про це повідомило Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки соцмережі Х.

Розвідка констатує, що середньодобова кількість російських втрат — вбитими й пораненими — на полі бою в Україні протягом квітня становила 899 осіб. Втім, після відновлення наступу на сході України ці показники можуть суттєво збільшитися.

“Цілком ймовірно, що протягом наступних двох місяців рівень втрат серед росіян знову зросте, оскільки вони відновлять цілеспрямовані наступальні операції на сході України”, — вважає британська розвідка і додає, що це слідує після незначного зниження темпів операцій за останні два місяці після захоплення Авдіївки.

Загальна кількість російських втрат з початку повномасштабної війни, за оцінками розвідки Великої Британії, становить понад 465 тисяч осіб.

“Цілком ймовірно, що попри втрати в живій силі Росія повністю пристосувала свої збройні сили до війни на виснаження, яка робить ставку на масовість, а не якість. Ця ставка на масовість майже напевно збережеться протягом усієї війни в Україні й матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії”, — йдеться у зведенні.