Начальник ГУР зазначив, що Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції на її території.

Як повідомляє Головне управління розвідки, про це начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов зазначив під час розмови на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

«Як мінімум, 15 лютого 2024 року рф знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки», ― сказав Кирило Буданов.

За його словами, Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

«Для чого вони допустили, щоб це сталося ― є кілька варіантів. Перше ― це, як у них прийнято, боротьба «веж», аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант ― вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну», ― наголосив начальник ГУР.

Він зауважив, що у кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталось у підмосковному «Крокус сіті», намагаючись хоч якось приплести до теракту так званий «український слід».

Голова української розвідки додав, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.