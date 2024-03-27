Латвія вирішила, що робити з колишнім "Будинком Москви" у Ризі, який раніше належав адміністрації столиці РФ.

Про це пише латвійське видання LSM.

Таке рішення ухвалив Латвійський уряд Будівлю та земельну ділянку передадуть міністерству фінансів, після чого буде організовано аукціон.

За даними видання, кошти від продажу нерухомості планується передати на допомогу Україні, для чого Сейм внесе правки у відповідні закони.

Нашій державі передадуть усю суму за винятком адміністративних витрат. Вартість будинку оцінюють майже у 2,5 мільйони євро, а землі під ним – у понад пів мільйона.

У звіті, що було надано на розгляд уряду, зазначається, що знайти покупця на колишній “Будинок Москви” може бути складно. Тож не виключено, що цьогоріч угода так і не відбудеться.

Про націоналізацію “Будинку Москви” у Ризі стало відомо у січні.

Під прикриттям культурних заходів там відбувалися зібрання, які загрожувати національній безпеці Латвії.

До націоналізації Будинок Москви перебував у підпорядкуванні структур, чиїми фактичними власниками є президент РФ Володимир Путін та мер Москви Сергій Собянін.