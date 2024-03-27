Про це зявляє Міністерство оборони Російської Федерації.
Заявляють, російська система протиповітряної оборони (ППО) збила 18 ракет, які надлетіли над областю.
Цю інформацію також підтвердив губернатор Бєлгородської області, В’ячеслав Гладков.
За його словами, у результаті обстрілу одна людина була поранена, а також пошкоджено 13 будинків і вісім автомобілів в південних передмістях міста.
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