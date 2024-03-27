Представники ООН провели інтерв'ю з 60 українськими військовими, яких нещодавно повернулися з полону.

Про це пишуть у звіті, оприлюдненому 26 березня.

“ММПЛУ задокументувала достовірні повідомлення про страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках в період із грудня 2023 року по лютий 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який із попередніх періодів”, — вказується у звіті.

Понад половина опитаних зазнала сексуального насильства.

У звіті також зазначають, що російські військовослужбовці катували українських полонених, застосовуючи неодноразові побиття, електрошок, змушували довго перебувати в незручному положенні, а також погрожували розстрілом.

ООН також підтверджує інформацію про насильство росіян над жителями окупованих територій України.

Мовиться про вбивства цивільних осіб, свавільні затримання та обмеження свободи висловлення поглядів.