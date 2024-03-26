Про це повідомили на офіційному сайті концерну.
Загалом, ЄС виділить 500 мільйонів євро на ці цілі.
Чверть цієї суми піде на шість проєктів у різних європейських філіях Rheinmetall AG, включаючи Німеччину, Угорщину, Румунію та Іспанію.
Цей закон став першим заходом Євросоюзу щодо фінансування розширення виробництва боєприпасів. Очікується, що відповідні грантові угоди будуть підписані у травні 2024 року.
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер відзначив важливість артилерії на полі бою, особливо в контексті війни, яку Росія розпочала проти України.
“Європейським збройним силам також потрібно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми до цього готові та вже працюємо над цим”, — зазначив він.
Компанія планує збільшити свої виробничі потужності до 2027 року, досягнувши щорічного обсягу виготовлення до 1,1 мільйона снарядів.
Для досягнення цієї мети з 2026 року планується виробляти до 1,5 мільйона модулів метальних зарядів і 3 000 тонн вибухівки гексогену щорічно.