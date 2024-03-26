Німецька збройова компанія Rheinmetall отримає понад 130 мільйонів євро фінансування від Європейського союзу для розширення виробництва боєприпасів, зокрема, 155 міліметрових снарядів.

Про це повідомили на офіційному сайті концерну.

Загалом, ЄС виділить 500 мільйонів євро на ці цілі.

Чверть цієї суми піде на шість проєктів у різних європейських філіях Rheinmetall AG, включаючи Німеччину, Угорщину, Румунію та Іспанію.

Цей закон став першим заходом Євросоюзу щодо фінансування розширення виробництва боєприпасів. Очікується, що відповідні грантові угоди будуть підписані у травні 2024 року.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер відзначив важливість артилерії на полі бою, особливо в контексті війни, яку Росія розпочала проти України.

“Європейським збройним силам також потрібно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми до цього готові та вже працюємо над цим”, — зазначив він.

Компанія планує збільшити свої виробничі потужності до 2027 року, досягнувши щорічного обсягу виготовлення до 1,1 мільйона снарядів.

Для досягнення цієї мети з 2026 року планується виробляти до 1,5 мільйона модулів метальних зарядів і 3 000 тонн вибухівки гексогену щорічно.