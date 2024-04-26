Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Також міський голова Білопілля Сумської області Юрій Зарко повідомив, що росіяни обстріляли місто із «Градів», внаслідок чого загинуло двоє людей.

“Сьогодні по Білопіллю було два обстріли. Перший – з артилерії, близько десятої години ранку. Було чотири удари, поцілили у “первинку”. Через 40 хвилин знову вдарили – з “Градів”. Не можу точно сказати, чи вся касета, чи тільки 20 ударів було, це визначається. На даний час відомо про двох загиблих”, – сказав Зарко.