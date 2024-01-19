Повідомляється, що захист бізнесмена попросив про відвід судді на підставі упередженого ставлення. Суд зупинив розгляд справи до рішення про відвід.

Як пояснили адвокати Мазепи, тепер необхідно провести новий розподіл суддів, після чого буде призначено новий час засідання.

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, строк затримання особи без ухвали слідчого судді, не може перевищувати 72 годин з моменту затримання.

Нагадуємо, що прокурори наполягають на заставі для Мазепи у розмірі 700 мільйонів гривень. У ОГП пояснили, що тримання під вартою з великим розміром застави обумовлене такими обставинами, як майновий стан підозрюваного, намір виїхати за межі України, наявність інших підозрюваних, які на даний час перебувають в розшуку та статус Мазепи як організатора.