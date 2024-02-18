Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, заявила, що її країна передасть Україні всю свою артилерію і закликала європейські держави передати ЗСУ боєприпаси та системи ППО, оскільки вони їй зараз потрібніші.

“Лідери країн Європи часто кажуть про проблеми з виробництвом зброї, називаючи їх причиною, що не дозволяє збільшити постачання допомоги Україні. Проте зараз вони відкривають нові оборонні підприємства на перспективу”, – наголосила очільниця уряду Данії.

Прем’єрка зауважила, що у дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо проступає невідкладність передачі Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.