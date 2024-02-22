Угода передбачає, що Данія буде протягом 10 років підтримувати Україну у військовій та інших сферах.

“Це найсерйозніша ситуація у сфері політики безпеки з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може підкреслити, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не будемо стояти разом, Україна не встоїть, і тоді потенційно не встоїть і Європа”, — заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен.

Також прем’єр-міністр повідомила про новий, 15-й пакет допомоги Україні на 1,7 млрд крон (247,4 млн доларів). Деталі пакету наразі не розголошуються, однак міністр оборони Данії заявив, що він включатиме 15 000 артилерійських снарядів.