“Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші”, — сказав Арахамія

За словами голови фракції “Слуга Народу”, в багатьох людей викривлено сприйняття служби в армії і вони вважають, що їх без навчання відправлять вмирати на фронт.

Давид Арахамія вважає, що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати “не такі великі, як вони самі собі уявляють”.

Окрім того, Арахамія вважає доцільною так звану смарт-мобілізацію: щоб для мобілізованого враховували всі його навички, освіту, те, чим він займався у цивільному житті.