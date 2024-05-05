Джеррі Надлер, конгресмен від Демократичної партії, висловив думку, що Майк Джонсон не має бути звільнений з посади спікера за його "правильні дії".

Про це пише The Hill.

Демократи правильно діють, не підтримуючи пропозицію про відставку Джонсона, яку внесла конгресвумен Марджорі Тейлор Грін у березні.

“Я підозрюю, що вона насправді не виконає свою погрозу. Але ми маємо рацію в тому, що якщо вона це зробить, ми повинні його врятувати. Тому що, як би ми не розходилися з ним у всьому, майже у всьому, ми не можемо дозволити, щоб його покарали за те, що він зробив правильну річ – проголосував за допомогу Україні, а саме за це його хочуть покарати”, – зауважив Надлер.

Саме тому, що Джонсон вніс законопроєкт про допомогу Україні, який був підтриманий двопартійними голосами в нижній палаті, демократи в палаті представників заявили, що допоможуть йому зберегти своє спікерське крісло. Однак деякі з демократів відзначили, що це буде “одноразовою можливістю”.

Консерватори в сенаті закликали конгресвумен Марджорі Тейлор Грін відмовитися від спроби усунути спікера Майка Джонсона. Вони заявили, що це марна трата часу, а перед виборами є важливіші пріоритети.