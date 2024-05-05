У зв'язку з проведенням військових навчань Defender-24, Генштаб ЗС Польщі повідомив про переміщення військової техніки по дорогах трьох воєводств на півночі країни, зокрема в регіоні, що межує з Росією, у період з 4 по 6 травня.

Генштаб Польщі повідомив про це в соціальній мережі Х.

Збройні сили Польщі наголосили, що з 4 по 6 травня відбувається переміщення військових колон на території Західнопоморського, Поморського та Вармінсько-Мазурського воєводств. Тривають навчання Defender-24. Тож прохання бути особливо уважними на дорозі, особливо під час поїздок у вихідні дні.

Військові закликали водіїв бути пильними та пам’ятати про безпеку всіх учасників дорожнього руху. У першому півріччі цього року на євроатлантичному просторі тривають небачені за масштабами військові маневри НАТО під назвою “Стійкий захисник”. Це перший раз після розпаду Радянського Союзу, коли війська країн НАТО намагаються провести реальні військові маневри біля кордонів потенційного противника, тоді як Росія, зайнята війною в Україні, не може адекватно відповісти на це.