Профільний комітет мав зібратися на засідання, щоб переглянути висновки до законопроєкту про застоування англійської мови в Україні.

Про це повідомив член цього комітету Володимир В’ятрович.

За його словами, на комітеті могли повернути норму про обмеження показу фільмів у кіноетатрах українською мовою. Раніше ці норми парламент вилучив при голосуванні в першому читанні.

Засідання зрештою скасували. Голова комітету Микита Потураєв у коментарі LB.ua повідомив, що “не буде ні комітету, ні розгляду у залі” в сьогоднішньому порядку денному.

Однак В’ятрович каже, що загроза обмежити показ фільмів із українським дубляжем ще не зникла остаточно.

“Слуги народу передумали сьогодні скликати гуманітарний комітет, на якому планували повернути до законопроєкту про англійську мову норми, що знищують український кінопрокат і кінодублювання”, – написав В’ятрович.

Він зазначив, що комітет можуть скликати на інший день.

“Нам потрібно або проголосувати законопроєкт про англійську мову в його нинішньому вигляді, тобто без жодного втручання у сферу кіно, або взагалі його відхилити (що теж варіант, бо у жодній країні ЄС нема ніякого закону про англійську й це ніяк не заважає її вивченню і застосуванню)”, – вважає депутат.

Нагадаємо, що минулого року президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт №9432, спрямований на підвищення рівня знань англійської мови серед українців.

Цей законопроєкт передбачав, що кінопокази в Україні з англійською мовою оригіналу будуть супроводжуватися українськими субтитрами.

Хоча спочатку ця ініціатива викликала суперечки, пізніше профільний комітет підтримав проект без обмежень щодо кіно українською мовою. Однак після цього законопроєкт ще не пройшов другого читання у Верховній Раді.