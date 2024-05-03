Прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що учасники "Глобального саміту миру", що відбудеться 15-16 червня в Швейцарії, розробать спільну переговорну позицію — її передадуть Росії.

Про це пише Deutsche Welle.

У відповідь на прохання видання прокоментувати інтерв’ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького Никифоров сказав, що Швейцарія з Україною організовують “саміт миру”, на якому “країни світу, які шанують міжнародне право та статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії. Це і стане першим кроком до справедливого миру”.

Як пише “Українська правда”, в коментарі виданню Никифоров уточнив, що може бути кілька узгоджених позицій “за окремими пунктами формули миру”.

“Це, наприклад, радіаційна безпека, обмін, свобода судноплавства і харчова безпека. Потім ці напрацювання доведуть до Росії. Таким чином саміт у Швейцарії і стане першим кроком до справедливого миру”, — новодять словами прессекретара журналісти.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю The Economist 2 травня сказав, що не бачить для України способу перемогти у війні тільки на полі бою. За його словами, такі війни можуть завершуватися лише договорами.

2 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що на “Глобальний саміт миру” у Швейцарії 15-16 червня запрошені лідери усіх держав і урядів з кожного континенту.