Повноваження центрів територіального комплектування суттєво розширять. Це передбачає схвалений Комітетом ВР законопроєкту №10379. Також він передбачає суттєве посилення покарань за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації.

Про це перший заступник голови комітету Андрій Осадчук розповів в ефірі токшоу “Українська правда”.

“Основна новація законопроєкту, який підтримав Комітет: за чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність. Треба скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видається постанова, яка вже є документом для стягнення грошей. Так от на вимогу Генштабу та Міноборони процедуру складання протоколу прибрали”, – розповів Осадчук.

Він зауважив, що такі прецеденти в законодавстві є, наприклад, у випадку накладення штрафів перевищення швидкості з використанням фотофіксації порушення.

“Зараз схема така, що ТЦК отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, – Виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто саме таким інструментом Кабмін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти, – блокування рахунків, блокування майна. Тобто якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися”, – уточнив депутат.

Також нардеп розповів, що норма може дозволити ТЦК штрафувати всіх військовозобов’язаних, які не повідмовляли про суттєві зміни у військкомат. Мова про зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо.

“Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх… Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років – вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками”, – вважає Осадчук.

За його словами, також зменшено максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку.

“Штрафи, порівняно з тим, як хотів це Кабмін, зменшили десь разів у 4-5. Але вони все одно залишилися великими. Для фізичних осіб на період воєнного стану це аж до 25 500 гривень, а для юридичних осіб там ледь не до 60 000. Тобто рівень штрафів значний, він приблизно у 5 разів більше ніж чинний рівень”, – додав нардеп.