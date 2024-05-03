Напередодні Великодня і в саме свято укрїнців закликали обмежити відвідування масових заходів, дотримуватися комендантської години і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як йдеться, спецслужба «продовжує системно викривати численні спроби Російської Федерації розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни».

«Для реалізації злочинних намірів росіяни використовують великий арсенал заходів підривної діяльності. Зокрема, постійно залучають власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, серед яких – міжконфесійні відносини. Метою загарбників є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації в Україні внутрішньої обстановки», – розповідають у службі.

Крім того, за інформацією спецслужби, «ворог активно залучає своїх поплічників для коригування вогню по цивільній інфраструктурі України. Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей».

СБУ закликала громадян напередодні та в час святкування Великодня обмежити відвідування масових заходів, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, встановленої для певного регіону, а під час повітряної тривоги – перебувати в укриттях.

У разі виявлення підозрілих предметів чи осіб, які можуть влаштовувати провокації або становити потенційну загрозу, у спецслужбі просять повідомляти про це правоохоронні органи, зазначили в СБУ.

У спецслужбі громадян попросили бути пильними й дотримуватися заходів безпеки.