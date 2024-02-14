Як повідомляє НБУ, на аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова “кохання”, написані найпоширенішими мовами світу. Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів.

На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі.

З 14 лютого 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині Нацбанку, а поступово – і банками-дистриб’юторами. Тираж монети – до 50 000 штук.