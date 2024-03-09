Як повідомляє Bloomberg, зустріч пройшла у резиденції Трампа в Флориді.

Раніше ЗМІ писали, що темою їхніх обговорень міг стати “пошук шляхів припинення війни в Україні”.

Після зустрічі з Трампом Орбан написав у своєму Instagram: “Угорщині потрібен мир. Ім’я миру — Трамп”.

Bloomberg вважає, що зустріч стала для Орбана шансом “позбутися образу білої ворони” і почати позиціювати себе як потенційний “міст між Європою і США” в разі перемоги Трампа на майбутніх президентських виборах у США.

Президент США Джо Байден напередодні розкритикував заплановану зустріч, та зауважив, що “Орбан не вважає, що демократія працює, натомість шукає диктатури”.

Зазначимо, що у минулому Віктор Орбан закликав Захід припинити фінансування України, адже це за його словами, є найшвидшим способом підштовхнути Київ по перемовин про припинення вогню з росією.