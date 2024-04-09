Модель Бʼянка Цензорі та американський репер Каньє Вест продовжують з'являтися на публіку в демонстративних образах.

Бʼянка Цензорі, здається, сповнена рішучості просувати свої модні експерименти з оголеністю все далі й далі щоразу, коли вона виходить з дому.

Багато костюмів, у яких вона була помічена останніми тижнями, настільки прозорі, що їй доводиться використовувати руки або сумку, щоб прикрити частину себе на фотографіях.

Скандальний репер Каньє Вест через 2 місяці після розлучення з Кім Кардашʼян таємно побрався із архітектурною дизайнеркою Б’янкою Цензорі. На пальцях молодят побачили обручки. У ЗМІ відзначають схожість нової дружини репера з його колишньою Кім Кардішʼян.