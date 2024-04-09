Бʼянка Цензорі, здається, сповнена рішучості просувати свої модні експерименти з оголеністю все далі й далі щоразу, коли вона виходить з дому.
Багато костюмів, у яких вона була помічена останніми тижнями, настільки прозорі, що їй доводиться використовувати руки або сумку, щоб прикрити частину себе на фотографіях.
Скандальний репер Каньє Вест через 2 місяці після розлучення з Кім Кардашʼян таємно побрався із архітектурною дизайнеркою Б’янкою Цензорі. На пальцях молодят побачили обручки. У ЗМІ відзначають схожість нової дружини репера з його колишньою Кім Кардішʼян.
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