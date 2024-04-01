За інформацією слідства, зрадник зобов’язував працівників агропідприємства, яке очолював, голосувати на псевдореферендумі за незаконне приєднання до країни-агресорки.

Повідомляє у Telegram-каналі  Херсонської ОВА (ОДА)

“Відомо, що чоловік зареєстрував у федеральній податковій службі росії свою агрофірму, чим забезпечив надходження податків до бюджету ворожої країни.  Він забезпечував ремонт їхньої пошкодженої техніки та надавав сільгосптехніку для будівництва, облаштування фортифікаційних споруд, блок-постів та окопів”, – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУНП в Херсонській області.

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