За інформацією слідства, зрадник зобов’язував працівників агропідприємства, яке очолював, голосувати на псевдореферендумі за незаконне приєднання до країни-агресорки.

Повідомляє у Telegram-каналі Херсонської ОВА (ОДА)

“Відомо, що чоловік зареєстрував у федеральній податковій службі росії свою агрофірму, чим забезпечив надходження податків до бюджету ворожої країни. Він забезпечував ремонт їхньої пошкодженої техніки та надавав сільгосптехніку для будівництва, облаштування фортифікаційних споруд, блок-постів та окопів”, – йдеться у повідомленні.