Як повідомляють ЗМІ, Басманний районний суд Москви 4 березня заочно заарештував медіаекспертку та тренерку з безпеки Інституту масової інформації Ірину Земляну.

Проти неї відкрили кримінальну справу нібито через “напад на людину, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни”.

Мова йде про ситуацію, коли Земляна 9 травня 2022 року облила буряковим соком посла росії у Польщі Сергія Андрєєва.

Тоді Ірина Земляна хотіла облити себе штучною кров’ю на знак протесту проти війни в Україні. Рідина, що була буряковим соком, потрапила також на російського посла.