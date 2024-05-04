У музеях на тимчасово окупованих територіях російські громадяни створюють експозиції на честь учасників так званої "СВО" за 8 мільйонів рублів.

Про це стало відомо з допису Центру національного спротиву.

У музеях на тимчасово окупованих територіях росіяни влаштовують експозиції на честь ліквідованих загарбників у межах “СВО”. Кремль знищує будь-яку пам’ять про учасників Другої світової війни і нівелює досягнення країн переможниць.

Наприклад, фашистський режим Путіна до “9 травня” організовує нові експозиційні зали у захоплених краєзнавчих музеях на території України. На це Кремль виділив 8 мільйонів рублів. У нових залах обов’язкова екскурсія для всіх учнів місцевих шкіл, де проводять паралель між подіями Другої світової війни і бойовиками з РФ, ігноруючи факт окупації України.

“Центр національного спротиву попереджає екскурсоводів й очільників освітніх фейкових адміністрацій про неодмінну відповідальність за участь у цьому пропагандистському фарсі”, – наголосили в ЦНС.