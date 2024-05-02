Про це в етері національного телемарафону “Єдині новини” повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук, відповідаючи на питання про можливе перекидання техніки до Криму та готовність російських військ до руху українських сил углиб окупованого півострова, відзначив, що ще рано робити висновки щодо подальшої діяльності російських військ.

“Слід розуміти, що, по-перше, у них можуть відбуватися ротаційні заходи. І кожен підрозділ, відповідно, прибуває і відбуває зі своєю технікою.

Наразі ознак формування наступальних угруповань або різких змін у стані, положень і кількості сил нашого ворога не спостерігається. Так, рух є постійно. Але робити висновки щодо того, що вони якось посилюють саме цей напрямок поки що напевно зарано”, — сказав він.