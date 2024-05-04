З метою змусити адміністрацію Нетаньягу до припинення вогню, Туреччина припинила торговельні відносини з Ізраїлем.

Про це сказав президент Туреччини, повідомляють в ІНА.

Реджеп Тайїп Ердоган наголосив, що народ Туреччини не прагне ворожнечі або конфліктів з будь-якою країною у їхньому регіоні. Їхня мета – жити в мирі разом з усіма релігіями, уникати конфліктів, кровопролиття та сліз. Вони спрямовуємося лише на те, щоб змусити адміністрацію Нетаньягу, яка вийшла з-під контролю за безумовної військової та дипломатичної підтримки Заходу, до припинення вогню.

За словами турецького лідера, мета вважатиметься досягнутою, якщо буде оголошене припинення вогню і достатній кількості гуманітарної допомоги дозволять в’їхати в Газу.

На першому етапі Туреччина ввела експортні обмеження по 54 товарних групах, а від 2 травня припинила експортно-імпортні операції з Ізраїлем по всіх товарах. Також Ердоган зазначив, що Туреччина посідає перше місце у світі з майже 50 тисячами тонн гуманітарної допомоги, надісланої до Гази.

Туреччина припинила усю торгівлю з Ізраїлем через операцію в Газі, розширивши попередні обмеження на експорт.