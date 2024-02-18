Франція планує протягом найближчих тижнів передати Україні дрони-камікадзе нового покоління.

Як передає Укрінформ, про це міністр збройних сил Франція Себастьян Лекорню заявив в інтерв’ю Le JDD.

«Проєкт розробки нового покоління дронів-камікадзе зараз перебуває на стадії тестування. Україна буде однією з перших, хто відчує переваги цих безпілотників протягом найближчих тижнів. Це також можливість випробувати нове покоління техніки в бою», – зазначив Лекорню.

Ще одним прикладом швидкого впровадження інновацій він назвав інтеграцію штучного інтелекту для гармат “Цезар” та подякував працівникам двох заводів Nexter, які зараз працюють у три зміни, щоб виробити обіцяні 78 гармат для України.

Щодо боєприпасів міністр відзначив, що вдалося збільшити підтримку, потроївши щомісячні поставки снарядів в Україну. «І зараз ми виробляємо 3000 снарядів на місяць. Однак цього обсягу все ще далеко не достатньо», – зауважив він.

Лекорню також анонсував початок будівництва нового заводу з виробництва пороху, який «зможе забезпечити виробництво 150 000 снарядів на рік».

За його словами, посилення військової підтримки в частині озброєння, технічного обслуговування обладнання та тренувань солдатів зафіксовано в двосторонній угоді, що була підписана президентами України та Франції у п’ятницю. Її завдання полягає в тому, щоб «Україна зберегла свою оборонну і контрнаступальну здатність».

Міністр наголосив, що між 2017 і 2030 роками військовий бюджет Франції подвоїться і зросте з 32 до 68 мільярдів євро.

«Кібератака, якої кілька місяців тому зазнала велика французька оборонна компанія, явно мала російське походження, мала на меті зірвати виробництво військової техніки для Франції та наших союзників», – твердить міністр.

За його словами, Росія під керівництвом Путіна займає дедалі агресивнішу позицію та збільшує загрози, зокрема, шантажує сировиною, ядерною зброєю, а також дестабілізує країну шляхом маніпулювання інформацією. «Як демократична країна, ми особливо чутливі до дезінформаційних операцій.

Франція і Сполучені Штати стали жертвами таких операцій під час виборчих кампаній, що є основою наших демократичних процесів», – зауважив Лекорню.

«Франція є однією з європейських країн, яка тренує найбільше українських солдатів: ми вже підготували 10 000 з початку війни, і до 2024 року ми підготуємо ще від 7 000 до 9 000 на загальних та спеціалізованих курсах»,- деталізував він.

Як повідомляв Укрінформ, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна працює над прискоренням зусиль європейців щодо виготовлення боєприпасів для України, а також ланцюгів постачання запчастин та технічного обслуговування зброї.

Як повідомлялося, Франція та Німеччина оголосили про створення коаліції на підтримку протиповітряної оборони України. Себастьян Лекорню повідомив про це під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.