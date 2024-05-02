Олімпіада-2024 пройде у Парижі та інших містах Франції з 26 липня по 11 серпня.

Національний олімпійський комітет (НОК) України та Міністерство молоді та спорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів з російськими та білоруськими спортсменами, які виступатимуть на Олімпіаді-2024 у Парижі у нейтральному статусі.

Рекомендації розробили, щоб «уберегти українських атлетів від провокаційних ситуацій та сприяти безпеці представників офіційної делегації».

Українським спортсменам, тренерам, членам офіційної делегації та іншим українцям, які будуть на Олімпіаді, дали такі рекомендації:

утримуватися від прямих контактів з «представниками країн-агресорів» в олімпійському селі та за її межами;

у разі спроб провокацій інформувати керівництво делегації;

не спілкуватися зі спортсменами з Росії та Білорусі у соцмережах, не поширювати та не реагувати на контент спортсменів з Росії та Білорусі, не публікувати спільні фото та відео;

дотримуватись правил участі у змаганнях, наскільки це необхідно для мінімального виконання вимог участі з нейтральними спортсменами;

на церемоніях нагородження, наскільки це можливо, триматися на відстані та дистанціюватися від будь-яких контактів з представниками Росії та Білорусі, а також не робити спільні фото чи відео, якщо цього не вимагають правила змагань;

утримуватись від участі у прес-конференціях, прямих ефірах, інтерв’ю та інших рекламних заходах до та після змагань разом із спортсменами з Росії та Білорусі;

У НОК зазначили, що рекомендації стосуються контактів із представниками Росії та Білорусі, а також іншими людьми, «які підтримують політику цих країн та можуть бути використані з метою пропаганди».