Про це повідомляють голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Повітряні сили.
“Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Дергачах Харківського району. Станом на зараз внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шість із них – діти. Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо – середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані”, — написав Синєгубов о 16:38.
Він додав, що 75-річному чоловіку надали допомогу на місці.
Раніше Повітряні сили попереджали про повторну загрозу ударів КАБами по Харківській області.
Очільник ОВА закликав місцевих жителів не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.
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