Ілля Ільяшенко з перших днів вторгнення захищав Україну.

Він отримав контузію, коли ракета залетіла в його авто; був на заводі «Азовсталь»; пробув у російському полоні 10 місяців, де щодня відбувалися знущання, катування електрошокером, випалювання татуювань та брів.

Іллі лише 21 рік, але за його плечима оборона Маріуполя і майже 10 місяців російського полону. Як широкомасштабне російське вторгнення розпочалося на морі? Як перебування в російському полоні вплинуло на життя хлопця? Також про найцінніший подарунок в житті від побратима у полоні.

Ця історія заслуговує Вашої уваги, переглядів та коментарів.