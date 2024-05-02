Зростання кількості офіційних мільйонерів в Україні за результатами декларації доходів за 2023 рік пов’язане з детінізацією доходів громадян.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив Українським новинам.

“Детінізація та патріотизм громадян, які ухвалили рішення виходити в “білу”, – так він відповів на запитання про причини зростання кількості міліонерів за результатами декларації доходів за 2023 рік.

Станом на 01.05.2024 кампанія декларування доходів закінчилась і громадяни подали понад 172 тис. податкових декларацій.

При цьому кількість українців, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 млн грн, становить 10,7 тис. осіб, що на 1,2 тис. більше у порівнянні з минулим роком. Вони мають сплатити ПДФО та військового збору на понад 1 млрд грн.