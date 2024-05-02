Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив Українським новинам.
“Детінізація та патріотизм громадян, які ухвалили рішення виходити в “білу”, – так він відповів на запитання про причини зростання кількості міліонерів за результатами декларації доходів за 2023 рік.
Станом на 01.05.2024 кампанія декларування доходів закінчилась і громадяни подали понад 172 тис. податкових декларацій.
При цьому кількість українців, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 млн грн, становить 10,7 тис. осіб, що на 1,2 тис. більше у порівнянні з минулим роком. Вони мають сплатити ПДФО та військового збору на понад 1 млрд грн.
- В Україні налічується майже 160 тисяч чиновників, з них мобілізовано – 2,5%
- Кампанія подання декларацій: відзвітувало понад 660 тисяч чиновників
- В Україні за рік стало на 1200 більше гривневих мільйонерів, — Гетманцев