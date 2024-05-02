Президент Польщі Анджей Дуда у листі просить главу польського уряду Дональда Туска готувати організацію під Польського головування в ЄС двох самітів: ЄС-Україна та ЄС-США.

Про це повідомляє пресслужба президента Польщі.

У президентському листі зазначається, для того, щоб надати Польському головуванню важливого значення потрібно під час Польського головуванні в Раді ЄС у першій половині 2025 року провести два саміти: ЄС-Україна та ЄС-США.

“Під час нашого головування припадає третя річниця початку повномасштабної російської агресії проти України. Скликання у той час саміту ЄС-Україна буде доброю нагодою для дискусії на тему розширення ЄС на Україну і повоєнну відбудову”,– йдеться у листі.

Поглиблення трансатлантичних зав’язків є важливим стовпом європейської військової й енергетичної безпеки. Відтак метою Польщі є реалізація постулату: більше США в Європі, більше Європи у США.

“Я переконаний, що організація Польщею цих двох подій буде ключовим для реалізації пріоритетів нашого головування”,– підкреслив Дуда у листі до Туска.