У США українця Ярослава Васінського засудили до 13 років 7 місяців ув’язнення за участь у проведенні понад 2500 хакерських атак та вимаганні 700 млн доларів.

Про це повідомляє Мін’юст США.

“Сьогодні громадянина України засудили до 13 років 7 місяців ув’язнення та зобов’язали виплатити понад 16 мільйонів доларів компенсації за участь у понад 2500 хакерських атак та вимаганні викупу у розмірі понад 700 мільйонів доларів”, – повідомляє відомство.

За версією слідства, що вело ФБР, разом зі спільниками Васінський здійснив тисячі атак, використовуючи програму-вимагач Sodinokibi/REvil. Хакери зламали тисячі комп’ютерів по всьому світу та шифрували їх за допомогою програм-вимагачів. Потім вони вимагали викуп, погрожуючи публічно розкрити дані жертв.

Васінський визнав себе винним за 11 пунктами обвинувачення у змові з метою вчинення шахрайства та у відмиванні коштів.

Його затримали у Польщі у жовтні 2021 року та екстрадували до США у березні 2022-го, писало Радіо Свобода.