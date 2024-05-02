Про це повідомляє Мін’юст США.
“Сьогодні громадянина України засудили до 13 років 7 місяців ув’язнення та зобов’язали виплатити понад 16 мільйонів доларів компенсації за участь у понад 2500 хакерських атак та вимаганні викупу у розмірі понад 700 мільйонів доларів”, – повідомляє відомство.
За версією слідства, що вело ФБР, разом зі спільниками Васінський здійснив тисячі атак, використовуючи програму-вимагач Sodinokibi/REvil. Хакери зламали тисячі комп’ютерів по всьому світу та шифрували їх за допомогою програм-вимагачів. Потім вони вимагали викуп, погрожуючи публічно розкрити дані жертв.
Васінський визнав себе винним за 11 пунктами обвинувачення у змові з метою вчинення шахрайства та у відмиванні коштів.
Його затримали у Польщі у жовтні 2021 року та екстрадували до США у березні 2022-го, писало Радіо Свобода.
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