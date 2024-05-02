Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.
ЗАзначається, що оператори одного з підрозділів ССО під час роботи на Сумському напрямку виявили російський зенітний ракетний комплекс “Бук-М1”.
По цілях сил РФ оператори ССО завдали вогневого ураження ударними безпілотниками
Ствержується, що російські військові “марно” намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок атаки знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу “Бук-М1” – пошкоджено.
Нещодавно ССО повідомляли про знищення на півдні російської капоніри з боєкомплектом.
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