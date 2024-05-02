Операцію зі знищення пуско-заряджальної установки російського комплексу "Бук" провели на Сумському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

ЗАзначається, що оператори одного з підрозділів ССО під час роботи на Сумському напрямку виявили російський зенітний ракетний комплекс “Бук-М1”.

По цілях сил РФ оператори ССО завдали вогневого ураження ударними безпілотниками

Ствержується, що російські військові “марно” намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок атаки знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу “Бук-М1” – пошкоджено.

Нещодавно ССО повідомляли про знищення на півдні російської капоніри з боєкомплектом.